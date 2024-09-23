Выборы в Брандербурге – победила партия Шольца, но у правых популистов блокирующее большинство

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Ракурс

22 жовтня у навколостоличній землі Бранденбург відбулися земельні вибори.

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Більшість голосів — у партії SPD (30,9%). Але ця перевага мінімальна, пише берлінське видання taz.

Ультраправа AfD, що симпатизує росії та виступає за припинення допомоги Україні, — друга. За неї проголосували 29,2% виборців. Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) показав третій результат — 13,5% голосів. Партію CDU підтримали 12,1% виборців, а «зелені» не подолали п’ятивідсотковий бар'єр і не пройшли до парламенту.

Явка виборців склала 74% - це рекордний показник для Бранденбурга та четвертий найвищий показник, коли-небудь зафіксований на земельних виборах у східній Німеччині. Виборча кампанія в Бранденбурзі була зосереджена на питаннях імміграції, війни в Україні та побоюваннях щодо правого екстремізму.

Зараз головна інтрига в тому, яким буде новий уряд у Бранденбурзі. Представники SPD хочуть розпочати переговори щодо його формування вже цього тижня. Тим часом ультраправі досягли блокуючої меншості в земельному парламенті: з 88 місць вони мають 30. Це означає, що AfD зможе блокувати рішення та вибори, які вимагають більшості у дві третини голосів. Наприклад, внесення конституційних поправок.

Прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке (SPD) заявив, що збирається обговорити формування коаліції з CDU. Войдке зазначив, що можливі переговори з BSW для створення тристоронньої коаліції.

З іншого боку, AfD, з якою жодна з партій не готова співпрацювати, здобула понад третину місць у Ландтазі, що дає їй можливість блокувати рішення, які потребують двох третин голосів, як-от вибори суддів Конституційного суду. Лідер AfD Ганс-Крістоф Берндт назвав свою партію «партією майбутнього» і підкреслив підтримку з боку молоді.

Явка на цих виборах стала рекордною за останні роки — 72,9%, що значно вище рівня 2019 року (61,3%). Це також найвища явка з 1990 року.

Войдке від соціал-демократів зазначив, що ці вибори були складними:

Це була нелегка боротьба. Я використовував усі демократичні засоби, щоб запобігти перемозі партії, яка втілює багато чого з того, проти чого я завжди боровся політично".

Він також додав, що результати AfD — це «серйозний сигнал тривоги».

Лідер лівих популістів Сари Вагенкнехт (BSW) у Бранденбурзі Роберт Крумбах висловив радість з приводу успіху своєї партії:

Минуло менше ніж дев’ять місяців з моменту заснування нашої партії, і ми вже втретє досягаємо чудових результатів і входимо до Ландтагу.

Голова «Лівих» Яніне Вісслер назвала результат своєї партії «переломним моментом», оскільки Ліві вперше не змогли увійти до ландтагу в східнонімецькому регіоні.

Раніше у Німеччині відбулися виюори у Тюрингії та Саксонії.

Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) показала найкращий результат на земельних виборах у Тюрингії, отримавши 32,8%, свідчать попередні офіційні результати голосування, опубліковані теле- і радіокомпанією ARD.

Друге місце посів консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) із 23,6% голосів. Третє місце — у заснованої в січні 2024 року лівопопулістської партії «Союз Сари Ваґенкнехт» (BSW) із 15,8%. Четвертий результат показала Ліва партія з 13,1%, п’ятий — керівна у ФРН Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набрала 6,1%. Партії «Союз 90/Зелені», що входять до федеральної правлячої коаліції, і Вільна демократична партія (ВДП) набрали відповідно по 3,2 і 1,1% голосів і не пройшли до земельного парламенту. Явка на виборах у Тюрингії становила 73,6%.

У сусідній із Тюрингією Саксонії найкращий результат на земельних виборах, за попередніми даними, показали консерватори з ХДС. Їм вдалося набрати 31,9% голосів місцевих виборців. Другий результат тут — в АдН (30,6%), слідом за нею йдуть BSW (11,8%), СДПН (7,3%), Зелені (5,1%) і Ліва партія (4,5%).

У Саксонії свій результат порівняно з попередньою виборчою кампанією вдалося поліпшити лише АдН — на 3,1%. На цих виборах явка становила 74,4%.