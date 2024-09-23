Одарченко сбежал в Румынию, его заочно арестовали, а залог взыскали в бюджет

https://racurs.ua/n199572-odarchenko-sbejal-v-rumyniu-ego-zaochno-arestovali-a-zalog-vzyskali-v-budjet.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту народного депутата Андрія Одарченка, а також стягнув внесену за нього заставу в 15 млн грн в дохід держави. Рішення ухвалив суддя ВАКС Віктор Ногачевський.

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Як пише канал журналста Олега Новікова NABU Daily, під час засідання з’ясувалося, що нардеп Одарченко був у Києві і попросив водія зупинити в місті, щоб дійти пішки до будівлі Верховної ради. Також політик віддав усі свої три телефони водієві і попросив поставити їх на зарядку. Більше Одарченка водій не бачив і зв’язатися з ним ніхто не міг, бо всі три телефони були в водія.

За даними детективів НАБУ, Одарченко незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області і попросив в Румунії притулок. Офіційно Одарченку ніхто не надавав службового відрядження і кордон він не перетинав.

Спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.

Прокурор САП у зв’язку з втечею депутата внесла клопотання про стягнення застави. Також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту.

Депутата-втікача виключать з антикорупційного комітету Ради. Водночас, як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, зі складу фракції «Слуга народу» депутата Одарченка не виключали.

Історія питання

Нагадаємо, у листопаді 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозру Одарченку. Згідно з даними правоохоронних органів, народний депутат пропонував хабар колишному голові Агентства відновленням Мустафі Найєму, в криптовалюті Bitcoin на суму 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків російської агресії для ремонту будівель університету, де залишався ректором.

У листопаді 2023 року суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Одарченко швидко його сплатив та вийшов на свободу.

НАБУ 18 вересня 2024 року повідомило, що Одарченко, який підозрюється у корупції, ймовірно, втік за кордон.