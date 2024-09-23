В Украине остановили призыв с 18 до 25 лет ограниченно пригодных

https://racurs.ua/n199575-v-ukraine-ostanovili-prizyv-s-18-do-25-let-ogranichenno-prigodnyh.html

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Мобілізацію молодших за 25 років зупинили, але звільняти тих, кого вже призвали, поки не будуть.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з директивою, яку видало Командування Сухопутних військ ЗСУ, чоловіків 18−25 років тепер можуть призвати до армії лише за їхньою письмовою згодою.

А чоловіків віком 50−60 років можуть мобілізувати тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням.

У директиві вказано лише про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років.

Раніше Гончаренко розповідав, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обіцяв зупинити мобілізацію людей віком 18−25 років за допомогою спеціального наказу. Відповідний законопроєкт № 11379-д досі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Його у парламенті ухвалили тільки за основу. Законопроєкт усуває правову колізію, коли чоловіки, яким не виповнилося 25 років та які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

Депутат Ярослав Железняк розповідав, що в залі засідань блокували трибуну з вимогою поставити цей закон на голосування в цілому. Однак, за його словами, фракція «Слуга народу» виступила проти, тому перейшли до розгляду інших законів.