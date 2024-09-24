Зеленский сделал оптимистическое заявление об окончании войны. Фото: ОП

https://racurs.ua/n199587-voyna-v-ukraine-blije-k-zaversheniu-chem-kajetsya-zelenskiy.html

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Президент Володимир Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо можливого закінчення війни з рф.

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Війна України з росією «ближча до завершення», ніж багато хто вважає. Однак союзники ще повинні зміцнити українську армію. Про це глава держави заявив в інтерв’ю ABC News.

План перемоги — зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни, — зазначив президент.

Зеленський також вважає, що російський диктатор володимир путін «боїться» Курської операції, бо не може захистити свою територію.

Як відомо, цього тижня президент України Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит до США, де він представить план перемоги президентові Джо Байдену та обом кандидатам у президенти — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New Yorker заявив, що відмова президента США Джо Байден підтримати запропонований план перемоги змусить Україну жити за «планом Б», як робить це вже кілька років.

Джерело: ABC News