Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сильно хочет победы Камалы Харрис на выборах. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський «сильно бажає" перемоги Камали Гарріс на виборах президента США.

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Український лідер хоче, щоб кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп програв виборі кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс. Відповідну заяву зробив сам кандидат-республіканець під час передвиборчої кампанії в Пенсільванії, передає Reuters.

Він так хоче, щоб вони виграли ці вибори, але я б вчинив по-іншому — я буду мирно працювати, — наголосив Трамп.

Політик вкотре наголосив, що спробує завершити війну в Україні у разі перемоги на виборах. Він спробує підштовхнути Україну та рф до столу переговорів.

Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту путіну і скажу: «Ви повинні укласти угоду, це безумство, — зазначив республіканець.

Наразі офіс Зеленського та команда Гарріс ще не відреагували на слова Трампа.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит до США, де він представить план перемоги президентові Джо Байдену та обом кандидатам у президенти — Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Цей план передбачає гарантії безпеки та надання сучасного озброєння.

Джерело: Reuters