Владимир Зеленский предположил, что рф готовит удары по ядерным объектам Украины. Фото: ОП

https://racurs.ua/n199602-rf-sfotografirovala-yadernye-obekty-ukrainy-ne-isklucheny-ih-obstrely-zelenskiy.html

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росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС.

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Країна-агресор фотографує деталі об'єктів на атомних електростанціях. Не виключено, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час візиту до США, передає ABC News.

За останніми даними, росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо рф фотографує певні об'єкти, то виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах, — відзначив він.

При цьому глава держави не став розкривати інформацію про те, які супутники використовувала рф — комерційні, чи ті, які контролюються урядом КНР.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна-агресор рф готує удари по українських об'єктах ядерної енергетики, а саме — по відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанцій передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Інформацію вже передали партнерам та МАГАТЕ.

Джерело: ABC News