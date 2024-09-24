"Православный" нардеп-беглец Дмитрук вынырнул в Британии

https://racurs.ua/n199616-pravoslavnyy-nardep-beglec-dmitruk-vynyrnul-v-britanii.html

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Нардеп Артем Дмитрук, який незаконно виїхав з України і нині перебуває в Лондоні, постане перед судом у Великій Британії.

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Там він хоче оскаржити запит на екстрадицію від українського уряду, розповів політик британському виданню The Independent.

Дмитрук, який є дияконом Української православної церкви (МП), у вівторок буде стверджувати у Вестмінстерському магістратському суді, що він є жертвою політичних утисків з боку уряду України через його підтримку церкви, пише The Independent. Він також розповів, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку після того, як він приїхав до країни.

Дмитрука підозрюють у нападах на військового і правоохоронця, наприкінці серпня він перетнув держкордон України у напрямку Молдови. Трьом особам, які «незаконно переправили» депутата, ДБР повідомила про підозру.