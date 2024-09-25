Сухопутные войска «уточнили» вопрос мобилизации некоторых категорий, чтобы «снизить общественное напряжение»

https://racurs.ua/n199637-suhoputnye-voyska-utochnili-vopros-mobilizacii-nekotoryh-kategoriy-chtoby-snizit.html

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У Сухопутних військах ЗСУ «уточнили» питання мобілізації деяких категорій, щоб «знизити суспільну напругу».

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На Фейсбук-сторінці командування написали 25 вересня, що відповідне рішення, оформлене у встановленому порядку, вже довели до визначених військових частин для службового користування.

Деталі змін не оголошуються. Але військові нагадали, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може доєднатися до війська добровільно.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв про ухвалення певної директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ, яка забороняє призов обмежено придатних віком з 18 до 25 років. Призов буде можливий лише за письмовою згодою.

Він заявив, що текст директиви перебуває під грифом, тож публікувати його не можна, але сама директива вже надійшла до обласних та районних ТЦК.

Крім того, згідно з директивою, яку видало Командування Сухопутних військ, чоловіків віком 50−60 років можуть мобілізувати тільки за окремим мобілізаційним розпорядженням. У директиві вказано лише про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років.