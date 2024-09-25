Подпольные брокеры Webmoney финансировали агентуру рф. Фото: СБУ

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Ракурс

Мережа підпільних брокерів Webmoney фінансувала російську агентуру в Україні.

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Служба безпеки України та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. Частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури. Про це 25 вересня повідомив прес-центр СБУ.

Правоохоронці провели комплексні заходи в десятьох областях: Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій. Було викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

Ці особи нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з країни-агресора. Потім ці гроші конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку. Таким чином вони провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

Зловмисники заробляли з кожної транзакції. Потенційних клієнтів вони шукали через спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Всім затриманим вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Їхні дії повинні кваліфікувати за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові мобілізований 45-річний місцевий мешканець виявився російським агентом, який за вказівкою окупантів мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.