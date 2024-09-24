Зрадник-військовий з Харкова наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ. Фото: СБУ

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Військовослужбовця-зрадника затримала СБУ у Харкові.

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Російським агентом виявився нещодавно мобілізований 45-річний місцевий мешканець, якого у серпні дистанційно завербувала ворожа воєнна розвідка. За вказівкою окупантів фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. Про це 24 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Куратори обіцяли зловмиснику «прихисток» у росії. Після втечі з України зрадник планував вступити до армії рф і воювати проти України.

Для наведення вогню він позначив «потрібні» локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот спецслужбам рф. Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку окупанти сподівалися «обійти» під час ракетної атаки.

За інструкцією ворожої воєнної розвідки перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти — створити для нього «коридор» для переходу лінії фронту.

Однак СБУ затримала зловмисника на етапі підготовки до втечі. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 9 вересня Служба безпеки України заявила про затримання в Києві агента російського Головного управління розвідки, який, як стверджується, займався встановленням «відеолівок» для онлайн-коригування ударів по Києву.