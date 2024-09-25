Минюст подал иск о конфискации производителей «Миргородской» и «Моршинской». Фото: «Схемы»

https://racurs.ua/n199643-minust-prosit-sud-konfiskovat-ukrainskie-aktivy-rossiyanina-fridmana-i-partnerov.html

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Міністерство юстиції подало позов до ВАКС про конфіскацію українських активів підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

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Позов ґрунтується, зокрема, на знахідках розслідування про підтримку компаніями Фрідмана російської війни проти України. Мінʼюст просить суд застосувати санкції та дозволити стягнути в дохід держави частки компаній, якими володіють Фрідман, Авен та Косогов. Про це 25 вересня повідомили на сайті відомства.

Зазначається, що ці частки становлять 82,1% від загальної кількості акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування» та 86,2% частки статутного капіталу в компаніях ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал» та ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА».

Також міститься прохання про повну конфіскацію акції ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», 100% частки статутного капіталу компаній ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «НОВА.КОМ», а також — стягнути 3,3% акцій ПрАТ «Української галузевої компанії по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО». Цими компаніями опосередковано володіє «Rissa Investments Limited». Останньою на 49,99% володіють Авен, Фрідман та Косогов.

У Мінʼюсті поінформували, що компанія «Rissa Investments Limited» — це холдинг, дочірні підприємства якого здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, російської федерації та Грузії. Він разом з компанією «Rissa Investments Limited» утворюють групу компаній «Боржомі».

Чиновники зазначають, що Фрідман, Авен та Косогов «є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп»».

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що суд Євросоюзу відмовив російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану, а також Геннадію Тимченку та його дружині Олені, у скасуванні запроваджених щодо них європейських санкцій.

Джерело: «Схеми»