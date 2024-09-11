Російські олігархи програли суд щодо санкцій ЄС

Суд ЄС відхилив позови російських олігархів, фото: Служба зовнішньої розвідки України

https://racurs.ua/ua/n199198-rosiyski-oligarhy-prograly-sud-schodo-sankciy-ies.html

Ракурс

Суд Євросоюзу відмовив російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану, а також Геннадію Тимченку та його дружині Олені, у скасуванні запроваджених щодо них європейських санкцій.

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Про це сьогодні, 11 вересня, повідомила прес-служба Суду ЄС.

Зазначається, що на вказаних осіб після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну були накладені санкції, котрі вимагають від них декларувати кошти та співпрацювати з компетентними національними органами в Євросоюзі.

Мета таких обмежень — запобігти використанню складних юридичних та фінмеханізмів, спрямованих на обхід санкцій чи ускладнення виявлення коштів та ресурсів, які підпадають під санкції.

Зі свого боку, позивачі намагалися довести у суді, що не мають звʼязку з російською війною проти України, і стверджували, що постанова Ради ЄС є зловживанням повноваженнями, оскільки подібні обмеження мають ухвалювати лише на рівні держав-членів.

Суд відхилив позови в повному обсязі.

Право ЄС дозволяє Раді ЄС ухвалювати регламенти з метою впровадження або введення в дію обмежувальних заходів, щоб забезпечити їхнє однакове застосування в усіх державах-членах. Заходи, передбачені правом ЄС, не обмежуються зобов’язаннями не діяти, і Рада мала право приймати зобов’язання щодо звітності та співпраці, навіть якщо вони не були прямо передбачені в рішенні, до якого вони відносяться, — наголосили у суді ЄС.

Суд також вважає, що Рада ЄС не діяла замість держав-членів у цьому питанні.

Навпаки, національні органи влади зберігають за собою право вирішувати, чи буде правопорушення, пов’язане з участю в обхідних заходах, і покарання за нього мати кримінальний, цивільний або адміністративний характер, — наголошується в повідомленні суду.

Варто додати, що Суд ЄС у квітні анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана. На думку суду, підстави включення їх у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.

Втім, це рішення не стосувалося пізніших рішень Ради ЄС, тож європейські санкції проти них досі діють.