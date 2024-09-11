Євген Пригожин, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/ua/n199194-ievrosouz-znyav-sankciyi-z-materi-prygojyna-zmi.html

Ракурс

Євросоюз за результатом перегляду санкцій виключив із санкційного списку матір засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Віолету Пригожину.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Також санкції знято щодо колишнього гонщика «Формули-1» Нікіти Мазепіна — сина російського олігарха Дмитра Мазепіна. На початку цього року він виграв у Суді ЄС справу про скасування санкцій проти нього.

Мазепін був включений до санкційного списку у березні 2022 року через свого батька-бізнесмена, залученого до секторів економіки, котрі забезпечують значне джерело доходів для російського уряду.

Суд ЄС за позовом Мазепіна-молодшого скасував відповідні акти, мотивуючи це тим, що родинні зв’язки Нікіти з його батьком не є достатньою підставою, щоб вважати його пов’язаним з батьком спільними інтересами.

Також подібний суд минулого року виграла і мати Пригожина. Проте вони обоє залишалися у санкційних списках — у ЄС вважають, що ухвали суду стосувалося рішень, прийнятих раніше, а відтоді Брюссель оновив списки з критеріями.

З початку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз запровадив санкції проти 2,3 тис. осіб і організацій. Кожні шість місяців їх дія має продовжуватися за одностайною згодою 27 країн-членів ЄС. Наразі термін дії санкцій спливає 15 вересня.

Видання «Настоящее время» з посиланням на джерела у дипломатичних колах нещодавно повідомляло, що Угорщина вимагала виключити зі списку кілька осіб, перш ніж погодиться на продовження санкцій. Зрештою було досягнуто компромісу, згідно з яким санкції знімуть з Мазепіна та Пригожиної — юридична служба ЄС, яка стежить за судовими аспектами санкційної політики, вважала їхні кейси слабкими.

Джерело: Рікард Йозвяк, «Настоящее время»