Ни рыба ни мясо: Шольц теряет рейтинг из-за своей позиции по Украине

https://racurs.ua/n199667-ni-ryba-ni-myaso-sholc-teryaet-reyting-iz-za-svoey-pozicii-po-ukraine.html

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Лише кожен десятий німецький виборець (11%) задоволений тим, як чинний уряд ФРН реагує на російське вторгнення в Україну. Водночас 32% опитаних висловили бажання, щоб Європейський Союз надавав Україні більшу підтримку, 41% - проти цього.

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Такі дані опитувань аналітичного центру D Part оприлюднило видання The Times.

Крім того, 68% респондентів «занепокоєні» або «дуже занепокоєні» тим, що Німеччина може стати учасником збройного конфлікту в Європі впродовж наступних кількох років. Найбільш популярними такі побоювання є серед прихильників ультраправої «Альтернативи для Німеччини». Утім, їх також поділяє більшість виборців, які підтримують інші партії, зокрема СДПН та ХДС/ХСС.

Водночас дослідження показало, що через свою позицію щодо України канцлер ФРН Олаф Шольц «відштовхнув» майже всіх: і виборців, які вважають, що він мав зробити більше для України, і виборців, які хочуть миру з Кремлем, і виборців, які розриваються між двома сторонами.

Німеччина є другим після США донором України, утім сам Шольц, за словами його союзників, дотримується «середнього курсу між яструбами й голубами». Тобто прагне надати Києву якомога більше допомоги, не провокуючи водночас Москву і намагаючись не засмутити пацифістськи налаштованих німецьких виборців.

Нагадаємо, у вересні відбулися земельні вибори у Тюрингії, Саксонії та Брандербурзі. Тільки в Брандербурзі соціал-демократам Шольца вдалося виграти — з мінімальною перевагою вони випередили «Альтернативу для Німеччини», яка прийшлапершою у двох інших землях. При цьому глава землі Дітмар Войдке уникав використання Шольца у своїй передвиборчій кампанії, побоюючись, що погана популярність канцдера зіграє проти нього.

Рейтинг урядової коаліції у вересні знизився до 28%. На початку роботи уряду соціал-демократів, «зелених» та Вільних демократів він становив 52%.