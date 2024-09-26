Украина получит от США крылатые дальнобойные авиабомбы JSOW, - Белый дом

https://racurs.ua/n199669-ukraina-poluchit-ot-ssha-krylatye-dalnoboynye-aviabomby-jsow-belyy-dom.html

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Україна отримає крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) від США — вони далекобійні. У них дальність до 150 км, а вага — до 500 кг.

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Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Президент США Джозеф Байден заявив, що ухвалив це рішення, аби «посилити можливості України для завдання далекобійних ударів».

Крім того, Байден доручив Міністерству оборони відремонтувати та надати Україні додаткову батарею протиповітряної оборони Patriot, а також надати Україні додаткові ракети для цього ЗРК.

Це ґрунтується на моєму рішенні на початку цього року перенаправити експорт ППО США в Україну, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot і AMRAAM протягом наступного року та допоможе Україні захистити свої міста та людей, — йдеться у заяві Білого дому.

Крім того, Байден доручив Міністерству оборони розширити навчання українських пілотів F-16, у тому числі шляхом підтримки підготовки ще 18 пілотів у 2025 році.

Президент США також нагадав про зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині наступного місяця для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії.