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Ракурс
Гражданин Молдовы включил «Червону калину» для российских «миротворцев»

Гражданин Молдовы включил «Червону калину» для российских «миротворцев» (ВИДЕО)

26 сен 2024, 15:17
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Громадянин Молдови на всю гучність увімкнув «Ой, у лузі червона калина» для російських «миротворців».


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З російським військовим у нього відбувся цікавий діалог:

Я гражданин Молдавии, ты — гражданин россии, бл#дь, и ты будешь меня задерживать на территории моей страны? Ты что-то перепутал может быть. Давайте, бл#дь разбежались и я поехал, — заявив чоловік «миротворцям».

Після хвилинної словесної перепалки молдаванин сів у автомобіль і поїхав. Відповідне відео з’явилося 25 вересня у мережі.

Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост, — прокоментував він ситуацію, від’їхавши від російських військових.

Источник: Ракурс


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