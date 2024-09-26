Громадянин Молдови увімкнув "Червону калину" для російських "миротворців

https://racurs.ua/ua/n199673-gromadyanyn-moldovy-uvimknuv-chervonu-kalynu-dlya-rosiyskyh-myrotvorciv-video.html

Ракурс

Громадянин Молдови на всю гучність увімкнув «Ой, у лузі червона калина» для російських «миротворців».

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З російським військовим у нього відбувся цікавий діалог:

Я гражданин Молдавии, ты — гражданин россии, бл#дь, и ты будешь меня задерживать на территории моей страны? Ты что-то перепутал может быть. Давайте, бл#дь разбежались и я поехал, — заявив чоловік «миротворцям».

Після хвилинної словесної перепалки молдаванин сів у автомобіль і поїхав. Відповідне відео з’явилося 25 вересня у мережі.