Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Громадянин Молдови увімкнув "Червону калину" для російських "миротворців

Громадянин Молдови увімкнув «Червону калину» для російських «миротворців (ВІДЕО)

26 вер 2024, 15:17
999

Громадянин Молдови на всю гучність увімкнув «Ой, у лузі червона калина» для російських «миротворців».


.

З російським військовим у нього відбувся цікавий діалог:

Я гражданин Молдавии, ты — гражданин россии, бл#дь, и ты будешь меня задерживать на территории моей страны? Ты что-то перепутал может быть. Давайте, бл#дь разбежались и я поехал, — заявив чоловік «миротворцям».

Після хвилинної словесної перепалки молдаванин сів у автомобіль і поїхав. Відповідне відео з’явилося 25 вересня у мережі.

Вот так надо проезжать этот вонючий приднестровский блокпост, — прокоментував він ситуацію, від’їхавши від російських військових.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів