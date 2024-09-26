Российский агент в Ужгороде поджигал авто ВСУ. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n199678-agent-rf-v-ujgorode-podjigal-avto-vsu-dengi-ot-okkupantov-on-tak-i-ne-poluchil.html

Ракурс

Російський агент влаштовував підпали машин військових та волонтерів в Ужгороді.

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Спецслужби рф завербували 21-річного переселенця з Вінницької області, який шукав швидких заробітків. Вороги запропонували йому від 1 тис. дол. до 1 тис. 600 дол. за підпали з відеопідтвердженням. Затриманий двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати так і не отримав. Про це 26 вересня повідомили поліція та прокуратура Закарпатської області.

Зловмисника викрили вночі 24 вересня, коли він підпалив автомобіль марки «УАЗ», яким користувався військовий. А тиждень до того він спалив два позашляховики Nissan X-Trail. Один з джипів належав місцевому підрозділу Товариства Червоного Хреста, а інший — військовослужбовцю.

Молодику вже повідомили підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, в Києві 16-річний студент підпалив авто, яке волонтери придбали для військових. Сам він приїхав з Черкащини щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці, а для «тестового» завдання він спалив позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ.