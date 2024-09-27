Армия рф массированно атаковала Измаил в Одесской области. Фото: Олег Кипер

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Армія російської федерації масована атакувала місто Ізмаїл на Одещині.

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Під ранок п’ятниці, 27 вересня, ворог вдався до масштабного терору — запустив по півдню по півдню регіону ударні безпілотники. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Російська атака призвела до загибелі трьох осіб: двох жінок 1934 та 1955 років народження та 73-літнього чоловіка. Також постраждали 11 осіб, серед них — дитина.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Також спалахнуло декілька пожеж, які були швидко ліквідовані.

Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога, — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, 25 вересня бойова російська авіація скинула дві ФАБ-250 з УМПК на житлові будинки в центральній частині міста Краматорськ. Місцева влада заявляла про двох загиблих та 19 поранених.