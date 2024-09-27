США ввели новые санкции против российских криптобирж. Фото:

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США запровадили санкції проти російських криптобірж.

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Під обмеження потрапили російські віртуальні фінансові платформи PM2BTC, Cryptex та окремі громадяни рф через хакерство та відмивання грошей. Про це повідомили в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки.

Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів, — зазначили у відомстві.

У Мінфіні наголосили, що вживають заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів.

Повідомляється, що мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) ввела обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в країні-агресорі.

А Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запровадив санкції проти росіянина Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей. Також у санкційний список додали криптобіржу Cryptex, зареєстровану в Сент-Вінсенті та Гренадинах.

Крім того, Держдеп США запропонував до 10 млн дол. винагороди за інформацію, яка приведе до арешту або засудження Іванова.

Нагадаємо, 13 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської медіагрупи «Россия сегодня» та її гендиректора відомого пропагандиста Дмитра Кисельова.