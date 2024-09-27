Киберспециалисты ГУР атаковали более 800 серверов по всей россии. Фото:

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Головне управління розвідки атакувало понад 800 серверів по всій російській федерації.

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Кіберфахівці «хакнули» сервери військових, адміністративних і фінансових установ. Документи та дані на серверах були знищені. Про це 27 вересня повідомило «Суспільне».

Зазначається, що хакерська атака призвела до часткової або повної зупинки роботи низки установ. Росіянам доведеться знайти час і гроші, щоб відновити сервери. Однак знищену інформацію вони так і не повернуть.

Нагадаємо, 11 вересня кіберфахівці ГУР Міноборони України спільно з активістами групи BO Team здійснили успішну операцію проти російського федерального посвідчувального центру «Основание».

Серед клієнтів цього центру були причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема «Вертольоти россии», «Альфа-Банк», «Транснефть телеком», «Трансмашхолдинг», «Серебро Магадана». Внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на 1,5 млн електронних цифрових підписів.

Джерело: «Суспільне»