Кіберфахівці ГУР зламали російський федеральний центр видачі цифрових підписів

Українські кіберфахівці зламали федеральний центр видачі цифрових підписів рф, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n199266-kiberfahivci-gur-zlamaly-rosiyskyy-federalnyy-centr-vydachi-cyfrovyh-pidpysiv.html

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Кіберфахівці ГУР Міноборони України спільно з активістами групи BO Team 11 вересня здійснили успішну операцію проти російського федерального посвідчувального центру «Основаніє".

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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомила прес-служба ГУР.

Основна діяльність цього підприємства ― видача електронних цифрових підписів. Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних на росії, — наголошують у ГУР.

Зазначається, що серед клієнтів цього центру — причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема «Вєртольоти россії», «Альфа-Банк», «Транснєфть тєлєком», «Трансмашхолдінґ", «Сєрєбро маґадана» та багато інших.