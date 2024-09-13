Кіберфахівці ГУР зламали російський федеральний центр видачі цифрових підписів

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Українські кіберфахівці зламали федеральний центр видачі цифрових підписів рф, фото: ГУР
Кіберфахівці ГУР зламали російський федеральний центр видачі цифрових підписівhttps://racurs.ua/ua/n199266-kiberfahivci-gur-zlamaly-rosiyskyy-federalnyy-centr-vydachi-cyfrovyh-pidpysiv.htmlРакурс
Кіберфахівці ГУР Міноборони України спільно з активістами групи BO Team 11 вересня здійснили успішну операцію проти російського федерального посвідчувального центру «Основаніє".
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Про це сьогодні, 13 вересня, повідомила прес-служба ГУР.
Основна діяльність цього підприємства ― видача електронних цифрових підписів. Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних на росії, — наголошують у ГУР.
Зазначається, що серед клієнтів цього центру — причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема «Вєртольоти россії», «Альфа-Банк», «Транснєфть тєлєком», «Трансмашхолдінґ", «Сєрєбро маґадана» та багато інших.
Внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб'єктів, які користувались послугами російського федерального центру, — розповіли у ГУР. — Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України.