Депутат от партии путина погиб в авиакатастрофе в россии. Фото:

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Ракурс

Гелікоптер з представником партії диктатора володимира путіна розбився в росі.

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Приватний вертоліт Robinson 44 зник з радарів під Архангельськом. На його борту перебувало двоє людей: архангельський депутат від партіє «Єдина росія» Сергій Сметанін та бізнесмен Олексій Семенов. Обидва загинули унаслідок авіатрощі, а їхні тіла сильно обгоріли. Про це повідомила російська пропаганда та екстрені служби країни-агресора.

За два дні до авіакатастрофи вони вилетіли з Архангельська до селища Єзевець на риболовлю. Звідти чоловіки полетіли в село Биче на заправку, але зв’язок із ними зник.

Згодом російські рятувальники відшукали гелікоптер за 5 км від села Бича. Повітряна машина впала у болотистій місцевості.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Камчатці зник з радарів російський вертоліт Мі-8, який вилетів з майданчика у районі вулкана Вачкажець. Зв’язок з екіпажом було втрачено. На борту перебували 22 особи — троє членів екіпажу та 19 пасажирів.