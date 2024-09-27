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Ракурс
Во время установки автотрансформаторов, скриншот видео

«Укрэнерго» показало монтаж замены уничтоженных рашистами автотрансформаторов (ВИДЕО)

27 сен 2024, 15:58
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«Укренерго» на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео, котре показує, як відбуваються роботи з монтажу та підготовки до включення нових автотрансформаторів на підстанціях у південному регіоні.


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Вони встановлюються на заміну аналогічному обладнанню, знищеному внаслідок російських ракетних і дронових атак, — зазначають у компанії.

В «Укренерго» наголошують, що автотрансформатор — ключовий елемент у транспортуванні електроенергії від об'єктів генерації (електростанцій) до мереж операторів системи розподілу (обленерго):

  • його завдання — адаптувати напругу до передачі мережами відповідного класу;
  • таке обладнання унікальне і дороговартісне;
  • на виготовлення одного автотрансформатора потрібно 6−12 місяців, і робиться він, як правило, тільки «під замовника» та з урахуванням конкретних умов експлуатації, а не на вільний продаж.

Зазначається, що в Україні ремонтні бригади встановлюють рекорди, замінюючи високовольтне обладнання у чотири-п'ять разів швидше, ніж європейські колеги:

  • середній термін збирання, монтажу та підготовки до включення в роботу автотрансформатора на об'єктах європейської мережі системи передачі складає три місяці; спеціалісти «Укренерго» можуть зробити це за три тижні, включаючи час на переміщення;
  • щодня долають наслідки російських атак та готують українську енергосистему до зими 1,5 тис. співробітників «Укренерго» у складі 40 ремонтних бригад;
  • лише за один минулий рік замінили стільки трансформаторного обладнання, скільки у Польщі міняють за 10 років.

У нас зараз накопичений величезний досвід відновлення підстанційної інфраструктури, якого немає більше ні в кого. Наші ремонтники та інженери можуть проводити реальні майстер-класи на тему оперативного відновлення енергооб'єктів, — наголосив т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

Источник: Ракурс


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