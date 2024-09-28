Последствия попадания в авто. Фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n199740-rossiyskiy-dron-atakoval-avtomobil-na-harkovschine-pogib-sudya-verhovnogo-suda.html

Ракурс

Суддя Верховного суду загинув на Харківщині внаслідок атаки окупантів.

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У суботу, 28 вересня, російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. На місці загинув 61-річний водій. Жертвою цинічного удару став суддя Верховного суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Також поранення дістали троє жінок, які перебували у цьому авто. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Водночас очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що російська авіація завдала удару по Слатиному. Внаслідок атаки троє осіб загинуло. Ворог бив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено заклад освіти та магазини.

Верховний суд у Facebook поінформував, що загиблий — суддя Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Колектив Верховного Суду висловлює щирі співчуття рідним і близьким Леоніда Миколайовича, поділяючи їхні скорботу та біль від цієї непоправної втрати. У серцях усіх, хто знав Леоніда Лобойка, назавжди залишиться памʼять про нього як про добру, мудру і чуйну людину. Вічна памʼять… — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня російський FPV-дрон вручив по рейсовому автобусу в Миропільській громаді на Сумщині, у якому їхали місцеві жителі. Двоє осіб дістали поранення та були госпіталізовані.