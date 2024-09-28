Госсек США Энтони Блинкен. Фото:

https://racurs.ua/n199739-ssha-tschatelno-izuchaut-ukrainskiy-plan-pobedy-blinken.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена вже вивчає план перемоги України.

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Також подробиці цього плану вивчають і партнери України. А також, за потреби, розглядають «додаткові дії», аби допомогти досягти перемоги. Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив 27 вересня під час прес-конференції в Нью-Йорку, передає «Голос Америки».

Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, — якщо потрібно, — додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху, — зазначив він.

Також держсек підтвердив відданість Білого дому «успіху України» в протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що він представив свій план перемоги Америці, обом кандидатам у президенти. Українська делегація пояснила американським політикам кожен його пункт.

Глава держави зауважив, що тепер триває підготовка до зустрічі в Німеччині у межах формату «Рамштайн».

Джерело: «Голос Америки»