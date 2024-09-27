План перемоги представлений Америці — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n199720-plan-peremogy-predstavlenyy-ameryci-zelenskyy.htmlРакурс
План перемоги представлений Америці, обом кандидатам у президенти. Україна пояснила кожен його пункт.
Про це сьогодні, 27 вересня, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення, — зазначив він Зеленський
Сильні позиції для України — це швидший мир. Усе ключове для України — на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати, — додав він.
Зеленський зауважив, що тепер триває підготовка до зустрічі в Німеччині у межах формату «Рамштайн».
Це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення, — зазначив він.
За словами Зеленського, для України важливо, щоб «Америка розуміла Україну безпосередньо».
Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія, — наголосив він.
Зеленський наголосив, що з боку України зроблено все від неї залежне, щоб максимально посилитись.
І тепер разом із партнерами нам потрібно забезпечити саме те, що наблизить справедливий мир. Росія повинна програти цю війну. Україна має виграти. Це реальні основи для спільної безпеки. Мир завдяки силі, — резюмував він.