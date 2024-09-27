Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199720-plan-peremogy-predstavlenyy-ameryci-zelenskyy.html

Ракурс

План перемоги представлений Америці, обом кандидатам у президенти. Україна пояснила кожен його пункт.

.

Про це сьогодні, 27 вересня, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення, — зазначив він Зеленський

Сильні позиції для України — це швидший мир. Усе ключове для України — на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми щодо всіх тем устигли попрацювати, — додав він.

Зеленський зауважив, що тепер триває підготовка до зустрічі в Німеччині у межах формату «Рамштайн».

Це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів Плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення, — зазначив він.

За словами Зеленського, для України важливо, щоб «Америка розуміла Україну безпосередньо».

Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія, — наголосив він.

Зеленський наголосив, що з боку України зроблено все від неї залежне, щоб максимально посилитись.