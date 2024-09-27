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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
До листопада ми можемо зупинити путіна — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n199718-do-lystopada-my-mojemo-zupynyty-putina-zelenskyy.htmlРакурс
Україна може зупинити російського диктатора володимира путіна до листопада. Захисники України намагатимуться зробити це на полі бою.
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Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив президент України Володимир Зеленський.
Ми не знаємо, хто буде президентом (США — ред.) після листопада, лише Америка вирішує, хто буде президентом. Але ми знаємо, що до листопада ми можемо зупинити путіна, — наголосив Зеленський. — Ми повинні це зробити, ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємося, що сила США буде дуже потужною.
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