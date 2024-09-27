Дональд Трамп, фото: White House

https://racurs.ua/ua/n199716-ce-prekrasna-krayina-tramp-pryynyav-zaproshennya-vidvidaty-ukrayinu.html

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Дональд Трамп, колишній президент США та кандидат від Республіканської партії на цьогорічних президентських виборах, прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну.

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Про це він заявив сьогодні, 27 вересня, після зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку, повідомляє The Guardian.

Це прекрасна країна, прекрасна погода, все прекрасне, — додав Трамп.

Водночас він не відповів, коли саме такий візит може відбутися. Під час своєї каденції на посту президента США у 2017−2021 роках Україну Трамп так і не відвідав.

На запитання, чи буде ще в нього ще одна зустріч із Зеленським, Трамп сказав, що це «цілком може статися».

Джерело: The Guardian