Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Офис президента
До ноября мы можем остановить путина — Зеленскийhttps://racurs.ua/n199718-do-noyabrya-my-mojem-ostanovit-putina-zelenskiy.htmlРакурс
Україна може зупинити російського диктатора володимира путіна до листопада. Захисники України намагатимуться зробити це на полі бою.
.
Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив президент України Володимир Зеленський.
Ми не знаємо, хто буде президентом (США — ред.) після листопада, лише Америка вирішує, хто буде президентом. Але ми знаємо, що до листопада ми можемо зупинити путіна, — наголосив Зеленський. — Ми повинні це зробити, ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати, і ми сподіваємося, що сила США буде дуже потужною.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...