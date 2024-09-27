Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n199718-do-noyabrya-my-mojem-ostanovit-putina-zelenskiy.html

Ракурс

Україна може зупинити російського диктатора володимира путіна до листопада. Захисники України намагатимуться зробити це на полі бою.

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Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив президент України Володимир Зеленський.