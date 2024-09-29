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Ракурс
Израиль заявил о ликвидации главы службы безопасности "Хезболлы"

Израиль заявил о ликвидации главы службы безопасности «Хезболлы»

29 сен 2024, 14:52
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Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного ватажка Хезболли.


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Набіль Каук був ліквідований в результаті авіаудару увечері в суботу, 28 вересня.

За даними військових, Каук був командиром «превентивного підрозділу безпеки» Хезболли й високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.

Каук вважався близьким до вищого командування «Хезболли» та безпосередньо брав участь у терористичних нападах на державу Ізраїль та її громадян, навіть останніми днями, — зазначають в Армії оборони Ізраїлю.

Минулої ночі винищувачі завдали удару і вбили Каука в передмісті Бейрута Дахіє, відомому оплоті «Хезболли». За повідомленням ЦАХАЛу, протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів «Хезболли» в Лівані.

Источник: Ракурс


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