Ізраїль заявив про ліквідацію глави служби безпеки «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного ватажка Хезболли.

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Набіль Каук був ліквідований в результаті авіаудару увечері в суботу, 28 вересня.

За даними військових, Каук був командиром «превентивного підрозділу безпеки» Хезболли й високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.

Каук вважався близьким до вищого командування «Хезболли» та безпосередньо брав участь у терористичних нападах на державу Ізраїль та її громадян, навіть останніми днями, — зазначають в Армії оборони Ізраїлю.

Минулої ночі винищувачі завдали удару і вбили Каука в передмісті Бейрута Дахіє, відомому оплоті «Хезболли». За повідомленням ЦАХАЛу, протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів «Хезболли» в Лівані.