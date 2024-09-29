Разом із лідером "Хезболли" в Бейруті ліквідували іранського генерала КВІР

https://racurs.ua/ua/n199757-razom-iz-liderom-hezbolly-v-beyruti-likviduvaly-iranskogo-generala-kvir.html

Ракурс

Ізраїльським ударом по підземному командному центру «Хезболли» в Бейруті 27 вересня разом із Насраллою було ліквідовано заступника командувача КВІР.

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Агенція Irna пише про про генерал-майора Аббаса Нілфорушана, який був направлений до Лівану з Ірану для допомоги «Хезболлі».

Нілфорушан був призначений заступником КВІР з оперативних питань у 2019 році, змінивши на цій посаді Алі Захеді.

У заяві КВІР відзначається роль Нілфорушана у захисті «Фронту опору» та Ірану, висловлюються співчуття у зв’язку з його смертю, але нічого не йдеться про відповідь КНІР на його вбивство, хоча засуджуються «злочини сіоністського режиму» в Лівані.

Раніше КСІР неодноразово обіцяв заходи відплати у зв’язку зі смертю лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, якого було вбито в Тегерані наприкінці липня.

Ізраїль заявив, що в ніч на неділю завдав ще серії ударів по «десятках» цілей «Хезболли», лідер якої Хасан Насралла був убитий внаслідок авіаудару підземного штабу угруповання.

Ліванські ЗМІ повідомляють, що внаслідок нічних ударів загинули щонайменше 15 людей.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що Насралла загинув після авіаудару по Бейруту 27 вересня. «Хезболла» загибель свого лідера не підтверджувала.

Хасан Насралла керував «Хезболлою» 32 роки. Він очолив ісламістський рух у 1992 році, після того як ізраїльські військові вбили попереднього лідера «Хезболли» Аббаса аль Мусаві.