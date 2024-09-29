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Ракурс
Защитники Украины нанесли удар по арсеналу рашистов, фото: социальные сети

Силы обороны поразили российский военный арсенал «Котлубань» — Генштаб ВСУ

29 сен 2024, 16:31
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Сили оборони України сьогодні, 29 вересня, вночі вдарили по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області рф.


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За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів, — наголосили у Генштабі.

Зазначається що операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони України та СБУ.

Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


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