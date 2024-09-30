Израиль готовится к наземной операции в Ливане. Фото:

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Ракурс

Ізраїль може почати наземну операцію в Лівані вже цього тижня.

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Наразі спецпризначенці ЦАХАЛу здійснюють невеликі цілеспрямовані рейди на південь Лівану, де збирають розвідувальні дані й проводять розвідку перед можливим вторгненням. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що такі рейди упродовж останніх кількох місяців включали проникнення в тунелі «Хезболли», які розташовані вздовж кордону. Ці спецоперації є частиною зусиль Ізраїлю з послаблення можливостей угруповання на кордоні.

Однак джерела розповіли журналістам, що час наземного вторгнення може змінитися, бо Сполучені Штати Америки сильно тиснуть на Ізраїль та вимагають відмовитися від цієї наземної операції.

Екс-заступник командувача ЦАХАЛ у Газі Амір Авіві вважає, що наземне вторгнення Ізраїлю неминуче і що рейди є частиною підготовки до нього.

Нагадаємо, вранці 30 вересня ізраїльський безпілотник атакував квартиру в центральному районі Бейрута, яка належала членам ліванського угруповання «Ісламська група», які є союзниками «Хезболли». Загинули троє топ-бойовиків.

Джерело: The Wall Street Journal