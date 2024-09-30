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Израиль около 20 лет собирал данные для ликвидации лидера «Хезболлы»
Израиль около 20 лет собирал данные для ликвидации лидера «Хезболлы»https://racurs.ua/n199803-izrail-okolo-20-let-sobiral-dannye-dlya-likvidacii-lidera-hezbolly.htmlРакурс
Ізраїль близько 20 років збирав дані для ліквідації лідера «Хезболли» Хасана Насралли.
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Видання Financial Times пише, що Армія Ізраїлю тричі намагалася вбити лідера «Хезболли», зокрема під час Другої ліванської війни у 2006 році. Після невдалих спроб ізраїльська розвідка змінила план і почала збирати дані про бойовиків «Хезболли».
У матеріалі йдеться про те, що протягом цих років Ізраїль навчився фіксувати найменші переміщення бойовиків. Завдяки цьому вдалося виявити бункер, у якому переховувався Насралла. Зокрема, на цю будівлю ізраїльська армія скинула 80 бомб.
Нагадаємо, що 28 вересня «Хезболла» підтвердила смерть свого лідера.
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