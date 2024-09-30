Ізраїль близько 20 років збирав дані для ліквідації лідера «Хезболли» Хасана Насралли

https://racurs.ua/ua/n199803-izrayil-blyzko-20-rokiv-zbyrav-dani-dlya-likvidaciyi-lidera-hezbolly.html

Ракурс

Ізраїль близько 20 років збирав дані для ліквідації лідера «Хезболли» Хасана Насралли.

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Видання Financial Times пише, що Армія Ізраїлю тричі намагалася вбити лідера «Хезболли», зокрема під час Другої ліванської війни у 2006 році. Після невдалих спроб ізраїльська розвідка змінила план і почала збирати дані про бойовиків «Хезболли».

У матеріалі йдеться про те, що протягом цих років Ізраїль навчився фіксувати найменші переміщення бойовиків. Завдяки цьому вдалося виявити бункер, у якому переховувався Насралла. Зокрема, на цю будівлю ізраїльська армія скинула 80 бомб.

Нагадаємо, що 28 вересня «Хезболла» підтвердила смерть свого лідера.