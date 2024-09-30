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Враг вошел в Угледар
Враг вошел в Угледарhttps://racurs.ua/n199807-vrag-voshel-v-ugledar.htmlРакурс
Ворог увійшов в Вугледар, окупував Невське та просунувся у низці населених пунктів.
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Про це 30 вересня повідомили у DeepState.
Ворог окупував Невське (Луганщина) та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки (Харківщина), Водяного, у Вугледарі та Торецьку, — йдеться у повідомленні.
Також аналітики ресурсу DeepState повідомляють, що окупанти увійшли у Вугледар із заходу та півдня.
Сьогодні виродки публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. В західній частині міста ка***пи вивісили свої ганчірки, — йдеться в повідомленні.
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