Враг вошел в Угледар

https://racurs.ua/n199807-vrag-voshel-v-ugledar.html

Ракурс

Ворог увійшов в Вугледар, окупував Невське та просунувся у низці населених пунктів.

.

Про це 30 вересня повідомили у DeepState.

Ворог окупував Невське (Луганщина) та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки (Харківщина), Водяного, у Вугледарі та Торецьку, — йдеться у повідомленні.

Також аналітики ресурсу DeepState повідомляють, що окупанти увійшли у Вугледар із заходу та півдня.