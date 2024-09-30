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Ракурс
Ворог увійшов в Вугледар

Ворог увійшов у Вугледар

30 вер 2024, 23:07
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Ворог увійшов в Вугледар, окупував Невське та просунувся у низці населених пунктів.


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Про це 30 вересня повідомили у DeepState.

Ворог окупував Невське (Луганщина) та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки (Харківщина), Водяного, у Вугледарі та Торецьку, — йдеться у повідомленні.

Також аналітики ресурсу DeepState повідомляють, що окупанти увійшли у Вугледар із заходу та півдня.

Сьогодні виродки публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. В західній частині міста ка***пи вивісили свої ганчірки, — йдеться в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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