«Новая почта» повышает тарифы с 1 октября

https://racurs.ua/n199809-novaya-pochta-povyshaet-tarify-s-1-oktyabrya.html

Ракурс

«Нова пошта» підвищує тарифи з 1 жовтня.

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В середньому, вартість збільшиться на 10 гривень злежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.

Водночас кампанія скасувала деякі платежі — наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

З 1 жовтня 2024 діють такі тарифи:

документи — 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт;

посилки до 30 кілограмів можуть запакувати безкоштовно у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування 15 грн.

Доставка по місту:

до 2 кг — 60 грн;

до 10 кг — 90 грн;

до 30 кг — 140 грн.

Доставка по Україні:

до 2 кг — 80 грн;

до 10 кг — 110 грн;

до 30 кг — 160 грн.

Вантажі понад 30 кг: