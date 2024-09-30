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"Нова пошта" підвищує тарифи з 1 жовтня
«Нова пошта» підвищує тарифи з 1 жовтняhttps://racurs.ua/ua/n199809-nova-poshta-pidvyschuie-taryfy-z-1-jovtnya.htmlРакурс
«Нова пошта» підвищує тарифи з 1 жовтня.
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В середньому, вартість збільшиться на 10 гривень злежно від категорії посилки: мала, середня чи велика.
Водночас кампанія скасувала деякі платежі — наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.
З 1 жовтня 2024 діють такі тарифи:
- документи — 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт;
- посилки до 30 кілограмів можуть запакувати безкоштовно у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування 15 грн.
Доставка по місту:
- до 2 кг — 60 грн;
- до 10 кг — 90 грн;
- до 30 кг — 140 грн.
Доставка по Україні:
- до 2 кг — 80 грн;
- до 10 кг — 110 грн;
- до 30 кг — 160 грн.
Вантажі понад 30 кг:
- між відділеннями по місту +0,5 грн/кг;
- між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг.