День защитников и защитниц отмечают в Украине 1 октября

1 октября отмечают День защитников и защитниц Украины, фото: ASPI News

https://racurs.ua/n199810-den-zaschitnikov-i-zaschitnic-otmechaut-v-ukraine-1-oktyabrya.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 1 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва.

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У 2014 році було започатковане державне свято День захисника України, котре відзначали 14 жовтня. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала це свято на День захисників і захисниць України.

У зв’язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, що означало зміщення дат низки релігійних свят на 13 днів, торік дату Дня захисників і захисниць України перенесли на 1 жовтня.

Свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи не злякався і обрав зброю. Свято сміливих чоловіків і жінок, які стали на захист держави. Це свято тих, хто, попри скепсис усього світу, дав бій так званій «другій армії світу» і зупинив її. Це свято тих, хто вірить. Вірить, що в цьому світі добро перемагає зло, а світло — темряву, — наголосив у привітанні з нагоди свята Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Це свято тих, хто вже на щиті, але до останнього подиху не випустив зброї. І назавжди вписав свої імена у скрижалі пам’яті українського народу. Вічна слава нашим героям, полеглим у боях за Україну. Це свято тих, хто пройде через усі лихоліття війни й боїв. Це свято тих, хто потім пройде парадом нашої Української Перемоги, — додав він.

Сирський також подякував батькам, які виховали своїх синів і доньок патріотами, що стали на захист Батьківщини і закликав приєднуватися до лав української армії.