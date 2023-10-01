День защитников и защитниц Украины впервые отмечают 1 октября

День защитников и защитниц Украины впервые отмечают 1 октябряhttps://racurs.ua/n187819-den-zaschitnikov-i-zaschitnic-ukrainy-vpervye-otmechaut-1-oktyabrya.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 1 жовтня, вперше відзначають День захисників та захисниць.
Це свято було започатковане після початку російської агресії у 2014 році указом тодішнього президента Петра Порошенка під назвою «День захисника України».
У 2021 році свято було перейменоване на «День захисників і захисниць України» для встановлення статевої рівності.
Спочатку свято припадало на 14 жовтня — день Покрови Пресвятої Богородиці. Проте через реформу церковного календаря в Україні сталося зміщення дати багатьох релігійних свят на два тижні.
У зв’язку з цим 14 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроект, котрий передбачав перенесення дати свята на 1 жовтня. 28 липня чинний президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект та відповідний президентський указ.
Сьогодні о 9.00 в Україні має відбутися масштабна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.
9.00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць, — повідомив нещодавно на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Зеленський.