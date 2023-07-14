Рада изменила даты государственных и церковных праздников. Фото:

https://racurs.ua/n185106-rada-izmenila-daty-gosudarstvennyh-i-cerkovnyh-prazdnikov-v-ukraine.html

Ракурс

Верховна Рада України проголосувала за зміни дат двох державних та одного церковного свята в Україні.

.

Парламентарі ухвалили в цілому проект закону № 9431, який передбачає, що святкування Різдва Христового переноситься з 7 січня на 25 грудня. А День захисників і захисниць України переноситься з 14 жовтня на 1 жовтня. Про це 14 липня народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

День української державності у найближчому майбутньому святкуватимуть тепер не 28 липня, а 15 липня. Тоді ж вшановується і пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

Железняк додав, що цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще у 2023 році це свято відзначатимуть за старою датою.

Як голосували за зміни дати свят по фракціях:

«Слуга народу» — 175

«Європейська солідарність» — 19

«Батьківщина» — 13

Платформа «За життя та мир» — 0

«За майбутнє" — 5

«Голос» — 10

«Довіра» — 10

«Відновлення України» — 2

Позафракційні — 7

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту країни законопроект, згідно з яким пропонувалося перенести дати святкування трьох свят. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що необхідно відмовитися «від російських та радянських традицій» та приєднатися до Європи, «з якою ми маємо спільні цінності».