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Ракурс
В Україні 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць, фото: «Слово і Діло»

День захисників та захисниць України вперше відзначають 1 жовтня

1 жов 2023, 08:28
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В Україні сьогодні, 1 жовтня, вперше відзначають День захисників та захисниць.


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Це свято було започатковане після початку російської агресії у 2014 році указом тодішнього президента Петра Порошенка під назвою «День захисника України».

У 2021 році свято було перейменоване на «День захисників і захисниць України» для встановлення статевої рівності.

Спочатку свято припадало на 14 жовтня — день Покрови Пресвятої Богородиці. Проте через реформу церковного календаря в Україні сталося зміщення дати багатьох релігійних свят на два тижні.

У зв’язку з цим 14 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроект, котрий передбачав перенесення дати свята на 1 жовтня. 28 липня чинний президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект та відповідний президентський указ.

Сьогодні о 9.00 в Україні має відбутися масштабна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.

9.00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць, — повідомив нещодавно на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Зеленський.

Джерело: Ракурс


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