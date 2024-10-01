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Спикер Госдепа США Мэттью Миллер, фото: «Голос Америки»

Украине не нужно разрешение, чтобы наносить удары по рф своим оружием — Белый дом

1 окт 2024, 10:43
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Україна є суверенною державою, їй не потрібен дозвіл США для ударів по об'єктах на території рф.


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Про це відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу заявив речник Держдепу США Меттью Міллер, повідомляє прес-служба Білого Дому.

Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдати удару у відповідь по російських об'єктах. Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку вони створюють самостійно, а її дуже багато, якщо ви подивитеся на програми, які вони запровадили протягом останнього року, — наголосив Міллер.

А якщо поглянути на зброю, яку ми їм надали, то ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для завдання ударів у відповідь по російських об'єктах через кордон, які здійснюють атаки, — додав він.

Міллер зазначив, що США завжди прораховують додаткові інструменти, які можуть надати Україні. Зокрема, він нагадав про пакет військової допомоги на майже 8 млрд доларів, нещодавно затверджений президентом США Джо Байденом.

Ми розглядаємо усі можливості, усі тактики і усю підтримку, яку ми надаємо Україні, в комплексі, і дивимось на те … як це вплине на усе поле бою і на усю стратегію України. І це те, що ми будемо робити і надалі, — наголосив Міллер.

Источник: Ракурс


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