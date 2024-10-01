В Грузии в реестр «иноагентов» внесли первые организации — среди них союз украинской молодежи

В грузинский реестр «иноагентов» внесли первые организации, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n199820-v-gruzii-v-reestr-inoagentov-vnesli-pervye-organizacii-sredi-nih-souz-ukrainskoy-molodeji.html

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У Грузії через з два місяці після повноцінного набрання чинності резонансним законом «Про прозорість іноземного впливу» до реєстру «іноагентів» внесли перші некомерційні організації.

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Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє видання «Ехо Кавказу».

Наразі до реєстру внесено п’ять організацій:

«Молодіжна організація українців Грузії — Світанок»;

«Професійна спілка фермерів та сільськогосподарських працівників Грузії»;

«Кутаїський Дім Молоді»;

«Союз християн»;

«Єврейський культурно-просвітницький фонд».

Згідно із цим законом, ЗМІ та неурядові організації, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону (а це абсолютна більшість грузинських онлайн-ЗМІ та НУО, які працюють переважно із західними фондами), мали внести заяву про реєстрацію як організацій, які проводять інтереси іноземної сили.

Багато неурядових організацій та ЗМІ у Грузії заявили, що не підкоряться вимогам закону «Про прозорість іноземного впливу» і не реєструватимуться в реєстрі Мін’юсту.

Невиконання закону, у тому числі відмова у реєстрації, для ЗМІ та НУО загрожує великими штрафами. Для виявлення «провідних інтересів іноземної сили організацій» та перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції Грузії у будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник отримати необхідну інформацію, у тому числі персональні дані.

Міжнародні партнери Грузії прямо заявили, що ухвалення цього закону російського зразка значно віддалить країну від Євросоюзу. За словами посла ЄС у Грузії Павла Герчинського, процес вступу Грузії до об'єднання наразі припинено.

Джерело: «Ехо Кавказу»