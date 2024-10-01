В Грузии в реестр «иноагентов» внесли первые организации — среди них союз украинской молодежи

В Грузии в реестр «иноагентов» внесли первые организации — среди них союз украинской молодежиhttps://racurs.ua/n199820-v-gruzii-v-reestr-inoagentov-vnesli-pervye-organizacii-sredi-nih-souz-ukrainskoy-molodeji.htmlРакурс
У Грузії через з два місяці після повноцінного набрання чинності резонансним законом «Про прозорість іноземного впливу» до реєстру «іноагентів» внесли перші некомерційні організації.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомляє видання «Ехо Кавказу».
Наразі до реєстру внесено п’ять організацій:
- «Молодіжна організація українців Грузії — Світанок»;
- «Професійна спілка фермерів та сільськогосподарських працівників Грузії»;
- «Кутаїський Дім Молоді»;
- «Союз християн»;
- «Єврейський культурно-просвітницький фонд».
Згідно із цим законом, ЗМІ та неурядові організації, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону (а це абсолютна більшість грузинських онлайн-ЗМІ та НУО, які працюють переважно із західними фондами), мали внести заяву про реєстрацію як організацій, які проводять інтереси іноземної сили.
Багато неурядових організацій та ЗМІ у Грузії заявили, що не підкоряться вимогам закону «Про прозорість іноземного впливу» і не реєструватимуться в реєстрі Мін’юсту.
Невиконання закону, у тому числі відмова у реєстрації, для ЗМІ та НУО загрожує великими штрафами. Для виявлення «провідних інтересів іноземної сили організацій» та перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції Грузії у будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник отримати необхідну інформацію, у тому числі персональні дані.
Міжнародні партнери Грузії прямо заявили, що ухвалення цього закону російського зразка значно віддалить країну від Євросоюзу. За словами посла ЄС у Грузії Павла Герчинського, процес вступу Грузії до об'єднання наразі припинено.
Джерело: «Ехо Кавказу»