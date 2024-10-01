Израиль заявил о конце массированной атаки - Иран выпустил 180 баллистических ракет

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ЦАХАЛ заявляє, що перехопив «велику кількість» із 180 балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю увечері 1 жовтня.

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Протиповітряна оборона Ізраїлю була «ефективною», кажуть в ЦАХАЛ. За словами військових, США також брали участь в захисті Ізраїлю, як виявивши загрозу з боку Ірану, так і перехопивши деякі з ракет.

ЦАХАЛ каже, що є «ізольовані» удари в центральній частині Ізраїлю та ще кілька ударів у південному Ізраїлі.

«Компетенції» ізраїльських ВПС у атаці не було завдано шкоди, а літаки IAF, протиповітряна оборона та управління повітряним рухом працюють нормально, за словами військових.

Іран призупинив польоти в міжнародному аеропорту Тегерана, повідомляють іранські ЗМІ, після того, як він здійснив ракетний удар по Ізраїлю, викликавши безпосередню загрозу відповіді.

На даний момент ми призупинили вхідні та вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана, — цитує інформаційне агентство ISNA слова керівника аеропорту Саїда Чаландарі.

У той час як повідомляється, що в Ізраїлі лише двоє людей отримали легкі поранення від осколків, на відео та фотографіях, які поширюються в соціальних мережах, видно кілька воронок, утворених ударами деяких із 180 балістичних ракет, випущених Іраном.

На одному відео показано велику воронку в ізраїльському регіоні Шарон, нібито внаслідок удару ракети.

У південному бедуїнському місті Тель-Шева сфотографували великий уламок ракети.

Палестинців у Рамаллі зняли, як вони торкаються та позують із уламком балістичної ракети, що впала на місто.

Управління громадської безпеки Йорданії стверджує, що його протиповітряна оборона перехопила ракети та безпілотники під час нападу Ірану на Ізраїль.