Ізраїль заявив про кінець масованої іранської атаки - Іран випустив 180 балістичних ракет

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ЦАХАЛ заявляє, що перехопив «велику кількість» із 180 балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю увечері 1 жовтня.

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Протиповітряна оборона Ізраїлю була «ефективною», кажуть в ЦАХАЛ. За словами військових, США також брали участь в захисті Ізраїлю, як виявивши загрозу з боку Ірану, так і перехопивши деякі з ракет.

ЦАХАЛ каже, що є «ізольовані» удари в центральній частині Ізраїлю та ще кілька ударів у південному Ізраїлі.

«Компетенції» ізраїльських ВПС у атаці не було завдано шкоди, а літаки IAF, протиповітряна оборона та управління повітряним рухом працюють нормально, за словами військових.

Іран призупинив польоти в міжнародному аеропорту Тегерана, повідомляють іранські ЗМІ, після того, як він здійснив ракетний удар по Ізраїлю, викликавши безпосередню загрозу відповіді.

На даний момент ми призупинили вхідні та вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана, — цитує інформаційне агентство ISNA слова керівника аеропорту Саїда Чаландарі.

У той час як повідомляється, що в Ізраїлі лише двоє людей отримали легкі поранення від осколків, на відео та фотографіях, які поширюються в соціальних мережах, видно кілька воронок, утворених ударами деяких із 180 балістичних ракет, випущених Іраном.

На одному відео показано велику воронку в ізраїльському регіоні Шарон, нібито внаслідок удару ракети.

У південному бедуїнському місті Тель-Шева сфотографували великий уламок ракети.

Палестинців у Рамаллі зняли, як вони торкаються та позують із уламком балістичної ракети, що впала на місто.

כך קיבלו ברמאללה את הטיל הבליסטי מאיראן שנפל בעיר pic.twitter.com/TSZkLpPXd2 — הוד בראל Hod Barel (@hod_barel) October 1, 2024

Управління громадської безпеки Йорданії стверджує, що його протиповітряна оборона перехопила ракети та безпілотники під час нападу Ірану на Ізраїль.