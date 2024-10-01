В 72-й бригаде отрицают полный захват Угледара

https://racurs.ua/n199839-prikaza-o-vyhode-ne-bylo-v-72-y-brigade-otricaut-polnyy-zahvat-ugledara.html

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У 72-й бригаді заперечили повне захоплення Вугледару. Двоє військових бригади сказали Суспільному, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини міста перебувають під контролем Сил оборони, втім більша частина — під контролем російських військ.

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Наказу про вихід з міста бригада не отримувала, — сказав співрозмовник.

Проєкт DeepState раніше повідомляв, що російські війська окупували Вугледар. Аналітики зробили публікацію, зокрема, на тлі відео, які публікували протягом 1 жовтня пабліки окупантів: це були кадри, на яких російські військові піднімають прапори на будівлях у Вугледарі.

Проти 72-ї окремої механізованої бригади у Вугледарі стоять щонайменше п’ять бригад армії рф. Росіяни кинули на штурми міста свіжі та навчені підрозділи.

Про це в етері «Суспільне. Студія» розповів о 19.45 командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрій Назаренко.

Ворог тисне з усіх сторін, сконцентрував свіжі сили, нові бригади і продовжує штурмувати щодня десятки разів. Добре підготовлені бригади, саме головне свіжі. Наша бригада вже знищила дев’ять бригад окупанта. На сьогодні з нами ще бореться, за нашою інформацією, близько п’яти бригад. Ви маєте розуміти, що наша бригада стоїть виборює, робить все, аби триматися. А ворог щотижня приводить нові свіжі війська, гарно обучені, тактично обучені, які намагаються, незважаючи на втрати живої сили і техніки, здобути такий бажаний йому Вугледар, — сказав Назаренко.

Він нагадав, що бригада тримає оборону понад два роки, останні шість місяців в умовах активних штурмів з боку окупантів.

Він додав, що задля успіху окупаційна рф масовано використовує «килимові бомбардування» КАБами та ФАБами, і завдають ударів, «навіть знаючи, що в цій посадці перебувають декілька військовослужбовців».

Вугледар понад два роки обороняє 72 окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців.